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Череда дождей продолжается: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 июня, синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет формироваться под влиянием фронтального раздела, вытянувшегося через регион в широтном направлении и неторопливо смещающегося к юго-востоку. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

shutterstock/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градусов, по области +19…+24. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье характер погоды и температурный фон изменятся мало», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 июня, утром местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, днем восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление существенно не изменится.

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