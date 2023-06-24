Череда дождей продолжается: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +21…+23 градусов, по области +19…+24. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье характер погоды и температурный фон изменятся мало», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 июня, утром местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, днем восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление существенно не изменится.