Из-за чего в этом году в Петербурге так много пуха? Чем он может навредить? И почему нельзя вырубать тополя?

Лето 2023 года было отмечено в Петербурге редким количеством тополиного пуха, который словно снег покрыл газоны и тротуары. Городские власти отдельно просят жителей не поджигать его, ведь это может привести к серьезным пожарам. Какие еще негативные последствия может вызвать обилие пуха? Почему его вообще так много? И, наконец, когда же пухопад закончится? На все эти вопросы по просьбе «Собака.ru» ответил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Дмитрий Суслов.
Почему в этом году так много пуха?
Тополя — двудомные растения, у них есть мужские экземпляры, цветки которых производят пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления образуются плоды с семенами. Пух — нитевидные выросты на поверхности семян — появляется только на женских особях. Огромное количество тополиного пуха в этом июне — результат совпадения двух факторов. С одной стороны, прошлый сезон был очень благоприятным для деревьев — летом было достаточно тепло, при этом хватало и дождей. А цветочные почки тополей, как и многих других деревьев, закладываются именно за сезон до цветения. Таким образом, у тополей образовалось множество цветочных почек, и женские экземпляры хорошенько подготовились произвести много семян и, соответственно, пуха.
Второй фактор — погода в этом сезоне. Она как раз сложилась неблагоприятная. У нас со второй декады апреля, то есть с момента, когда среднесуточные температуры стали положительными, началась засуха. Вот уже 2 месяца в городе выпадает 30–40% от нормы осадков. Почва стала сухой как порох. Соответственно, и пух не намокает, не прилипает к земле, сохраняет летучесть. Отсюда такой результат.
Почему в городе вообще так много тополей?
На самом деле, сейчас не верится, но тополь — не самое распространенное дерево в Петербурге. Считается, что береза встречается чаще. Кстати, ее пыльца, как и пыльца хвойных пород, является сильным аллергеном.
Если вернуться к тополям, то после войны их стали очень активно использовать для озеленения города. Главное достоинство тополя — это самое быстрорастущее дерево из тех, что можно встретить в умеренных широтах.
Поэтому тополя стали высаживать в районах новостроек, чтобы серые коробки были поскорее прикрыты какой-то зеленью. В этом процессе немного переусердствовали. В результате тополь стал более распространенным, чем следовало.
Может ли вызвать тополиный пух проблемы со здоровьем?
Опосредованно. Сам по себе тополиный пух представляет из себя практически чистую целлюлозу. Он похож по своему составу на волокна хлопка, которые тоже по сути своей являются выростами семян. Так что пух — гипоаллергенный материал.
Но из-за своей пушистой структуры пух может абсорбировать множество веществ из воздуха, включая вредные соединения, пыльцу и прочие аллергены. Поэтому, попадая в органы дыхания, пух может приводить к аллергии, но, повторю, не сам по себе, а за счет того, что на него налипло.
Кроме того, пух не очень полезная вещь для города — он может засорять коммуникации и вызывать пожары, ведь он очень горюч.
Сколько это продлится?
Думаю, что процесс уже пошел на спад, ведь в город пришли дожди. Новый пух уже не образуется, летит то, что упало с деревьев раньше. Сейчас вода прибьет пух к земле, и буквально за несколько дней проблема решится сама собой.
Когда такое может повториться?
Два снаряда редко падают в одну воронку. В этом году засуха уже ослабила деревья, и они, вероятно, образуют меньше цветочных почек. Поэтому в следующем сезоне вряд ли стоит ожидать повторения ситуации. Хотя, конечно, такие ситуации еще будут возникать. Вероятно, с периодичностью один раз лет в десять. Может быть, чаще.
С другой стороны, глобальный тренд заключается в том, что количество самих тополей в городе уменьшается. Их фактически перестали сажать. Старые деревья тоже не очень долговечны — тополь живет примерно 60–80 лет. Поэтому массовые послевоенные посадки постепенно будут сходить на нет. А следовательно, и количество пуха будет постепенно уменьшаться.
Стоит ли ускорить этот процесс и вырубить оставшиеся тополя?
Нет, здоровые деревья рубить нельзя. В Петербурге ситуация с зеленью и так довольно плохая. Ее количество постоянно сокращается. Если дополнительно ускорить этот процесс, вырубив остатки тополей, здоровье петербуржцев ухудшится.
У листьев тополя огромная поверхность, которая поглощает городскую пыль и вредные вещества. Если тополей в городе не останется, то все это мы будет поглощать собственными легкими.
Более того, городу могут быть полезны и новые посадки тополя. К примеру, быстрый рост делает их хорошим решением для того, чтобы отделить промышленные зоны от жилых кварталов. Это прекрасное дерево, чтобы быстро создать огромную зеленую стену. Их же можно высаживать вдоль оживленных магистралей. Но использовать тополя надо избирательно, не повторяя прошлых ошибок.
Кроме того, можно вспомнить о том, что еще до войны в Ленинградской лесотехнической академии вывели сорта тополя Ленинградский и Невский. Они состоят целиком из мужских клонов, которые вообще не дают пуха. У них, конечно, есть недостаток в виде большой подверженности заражению тополиной молью. Но они также могут быть хорошим решением в некоторых местах.
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