Из-за чего в этом году в Петербурге так много пуха? Чем он может навредить? И почему нельзя вырубать тополя?

Почему в этом году так много пуха?

Тополя — двудомные растения, у них есть мужские экземпляры, цветки которых производят пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления образуются плоды с семенами. Пух — нитевидные выросты на поверхности семян — появляется только на женских особях. Огромное количество тополиного пуха в этом июне — результат совпадения двух факторов. С одной стороны, прошлый сезон был очень благоприятным для деревьев — летом было достаточно тепло, при этом хватало и дождей. А цветочные почки тополей, как и многих других деревьев, закладываются именно за сезон до цветения. Таким образом, у тополей образовалось множество цветочных почек, и женские экземпляры хорошенько подготовились произвести много семян и, соответственно, пуха.

Второй фактор — погода в этом сезоне. Она как раз сложилась неблагоприятная. У нас со второй декады апреля, то есть с момента, когда среднесуточные температуры стали положительными, началась засуха. Вот уже 2 месяца в городе выпадает 30–40% от нормы осадков. Почва стала сухой как порох. Соответственно, и пух не намокает, не прилипает к земле, сохраняет летучесть. Отсюда такой результат.