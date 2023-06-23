«Зеленую стену» из винограда в Петроградском районе могут уничтожить из-за капитального ремонта фасада дома

Накануне жители заметили, что к дому привезли строительные леса. Рядом со стеной, увитой виноградными лозами, по переулку Благоева в несколько рядов уложили деревянные настилы и металлические балки.

В администрации Петроградского района утверждают, что подрядчик Фонда капремонта установит строительные леса в 20 сантиметрах от фасада, а на них перенесет виноград на время ремонта. Вес растения варьируется от 100 до 500 килограммов.

«Подрядчик на связи с жителями. Монтаж лесов и перевес на них винограда займет около месяца. Мы будем следить за этим. Это наша достопримечательность, — рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района для MR7.

Обеспокоенные горожане вместе с садово-парковым хозяйством по Петроградскому району и с главой МО «Введенский» Алексеем Асановым объединились и готовы защищать лозы от уничтожения. Однако окончательное решение принимает жилищный комитет, которому «нет дела до местной зеленой достопримечательности», считают активисты.

Декоративные лозы винограда располагаются на стене дома 18 дома по улице Лизы Чайкиной, 18, уже на протяжении 17 лет. Местные жители за ним тщательно следят, а в 2020 году, когда сильные порывы ветра и ливень снесли зеленый рулон, попытались своими силами вернуть его на место.

Так, местные жители, не дожидаясь помощи властей, наняли команду альпинистов, которые повесили на стену тросы и зацепили за него виноград. Ковер из лоз весил тогда порядка тонны. Горожане распутывали ветки снизу и убирали сломанные, а альпинисты постепенно поднимали всю конструкцию обратно на стену.