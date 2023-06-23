Пропавшая мемориальная доска в память Ахматовой со стены «Крестов» нашлась. Но что с ней будет дальше — неизвестно

Оказалось, что доску не украли, а забрал на сохранение адвокат Владимир Филатов. Вскоре после обнаружения пропажи он обратился в 21 отдел полиции и передал ее правоохранительным органам. Однако дальнейшая судьба мемориала туманна: у нее нет владельца, и она не стояла на балансе ни у одного из ведомств.
Как пишет «Фонтанка», свой поступок адвокат объяснил тем, что хотел сохранить табличку от разрушения. Забирать доску к адвокату приехал подполковник полиции. Правоохранители уже обратились в УФСИН, чтобы передать им памятную табличку. Но проблема в том, что у доски нет юридического статуса. Ее устанавливали по инициативе сотрудников СИЗО за их личный счет, и она не числилась ни на балансе следственного изолятора, ни в УФСИН.
Также забирать доску отказались и в «Дом.ру», который стал новым собственником тюрьмы «Кресты».
Напомним, в конце мая 2023 года комплекс зданий бывшей тюрьмы «Кресты» передали акционерному обществу «Дом.РФ». Предполагается, что здания продадут на торгах.
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