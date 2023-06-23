Пропавшая мемориальная доска в память Ахматовой со стены «Крестов» нашлась. Но что с ней будет дальше — неизвестно

Как пишет «Фонтанка», свой поступок адвокат объяснил тем, что хотел сохранить табличку от разрушения. Забирать доску к адвокату приехал подполковник полиции. Правоохранители уже обратились в УФСИН, чтобы передать им памятную табличку. Но проблема в том, что у доски нет юридического статуса. Ее устанавливали по инициативе сотрудников СИЗО за их личный счет, и она не числилась ни на балансе следственного изолятора, ни в УФСИН.

Также забирать доску отказались и в «Дом.ру», который стал новым собственником тюрьмы «Кресты».