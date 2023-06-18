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«Понижение температуры продолжится»: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 июня, город окажется под влиянием антициклона с северо-востока. Его стараниями облаков в небе над регионом будет мало и обойдется без осадков, а начавшееся вчера понижение температуры продолжится.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня, малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, в окрестностях до +8, днем +24...+26, на побережье Финского залива до +21. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

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