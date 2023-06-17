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На выходных станет прохладнее: синоптики рассказали какой будет погода в Петербурге в субботу и воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 июня, в атмосфере над городом произойдет смена антициклонов. Один очаг повышенного давления, наполненный очень жарким воздухом покинет регион, а на его место, с севера, придёт следующий, несущий с собой относительную прохладу.

Gala_Kan/shutterstock

«Температура воздуха +25…+27 градусов, по области +24…+29. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июня, Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет повышаться.

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