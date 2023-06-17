На выходных станет прохладнее: синоптики рассказали какой будет погода в Петербурге в субботу и воскресенье

«Температура воздуха +25…+27 градусов, по области +24…+29. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июня, Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет повышаться.