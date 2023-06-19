Почему разрушается история?

Почему исторические постройки стоят заброшенными или сносятся для нового строительства? Вопрос сложный. При ответе нужно иметь в виду одну юридическую тонкость. По закону историческими считают не любые старые здания. Такой статус получают дома старше 1917 года в охранных зонах центра. За его пределами — здания старше 1957 года и только в границах охранных зон. Именно поэтому расположенный на Петроградской дом Басевича 1912 года по закону исторический, и его нужно восстановить или воссоздать с сохранением архитектурного облика. А дом служащих Невской писчебумажной фабрики на Октябрьской 1880-х годов постройки можно снести без воссоздания. Это дает возможность КГИОП утверждать, что за последний год фактов сноса исторических построек не выявлено.

Эти юридические тонкости позволяют понять, почему возможен снос некоторых зданий XIX века. Однако не объясняет, почему многие (в том числе памятники) годами стоят пустыми и разрушаются. Архитектурный критик Мария Элькина одной из главных причин считает последствия приватизации. «Самый надежный залог сохранения зданий — владельцы, несущие за них ответственность. В 1991 году советские предприятия специально выселяли из помещений. Оказалось, что этого не нужно было делать, потому что некоторые здания до сих пор пустуют. Кроме того, после приватизации остался нерешенным вопрос: кто отвечает за сохранность конкретной постройки», — подчеркивает она.

Вторая и не менее важная причина — отсутствие преференций для потенциальных инвесторов. Опрошенные редакцией эксперты утверждают: работать со зданиями-памятниками дорого и невыгодно, много бюрократических формальностей в отличие от строительства с нуля. «К примеру, Конюшенное ведомство хотели превратить в таунхаус, но зал, похожий по пропорциям на Зеркальную галерею Версаля, скорее подходит для выставочного пространства. Но если инвестор понимает, что музейное дело поможет окупить работу только через лет 300, будет ли он делать в здании арт-кластер? Нет, он застроит жильем, потому что оно продается», — отмечает проектировщик, член Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга Алексей Шашкин.

Однако возлагать всю ответственность на бизнес как минимум неправильно. Градозащитница Анна Капитонова напоминает: частники, как правило, постройки используют. «Обратите внимание, что заброшенные здания-памятники в собственности государства. В Петербурге, к примеру, многострадальный особняк Нобелей на Пироговской набережной принадлежит СПбГУ и является аварийным и разграбленным более 20 лет. Не восстанавливают его, потому что нет денег», — заключает она.

Нехватка средств у государственных структур и низкая привлекательность исторических объектов для бизнеса приводит к обветшанию постороек и сносу с воссозданием или к строительству здания с нуля (если речь не о границах охраняемых зон). Все это привлекает внимание не только общественности, но и правоохранителей. В прошлом году СК даже завел уголовное дело против сотрудников КГИОП из-за подготовки к сносу старых зданий. Однако внимание следователей, похоже, не всегда помогает. Во всяком случае, многие горожане не согласны с тем, что проверки существенно улучшают сохранность исторической застройки Петербурга. «Работа Следственного комитета по большом счету направлена на усиление бюрократии, а не против того, чтобы здания стояли бесхозными. Чтобы увидеть позитивные изменения, нужно сделать законодательную часть более понятной и прозрачной для всех», — заключает Элькина.