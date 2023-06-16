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Дом, в котором жил Маршак, внесли в реестр региональных памятников

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Дом Косиковского на улице Пестеля, 14А с 2001 года находился в статусе вновь выявленного памятника.

Пресс-служба КГИОП

Здание построили еще в конце XVIII века. В 1847 и 1876 годах его надстраивали и расширяли по проектам архитекторов Егора Диммерта, Николая Ефимова и Юлия Дютеля. В самом начале участок со зданием принадлежали провинциальному секретарю Косиковскому, а позже его получил потомственный почетный гражданин Андрей Тупиков.

«Здание, является образцом многоквартирного дома в стилистических приемах периода эклектики с элементами барокко, неоренессанса и неогрека... Центральные и крайние оси фасадов, а также оформление угловой части здания выделены раскреповками с повышенными аттиковыми стенками в завершении. Фасады отделаны рустом, фактурной штукатуркой, декоративными межэтажными фризами с лепными композициями, фигурными наличниками оконных проемов с элементами лепного декора», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

Квартиры в доме сдавались внаем, а на первых этажах располагались магазины и лавки. В начале XX века в здании появился лифт. В 1870-1880 годы в доме жил академик архитектуры Иван Маас, а с 1927 по 1938 годы — известный поэт Самуил Маршак. Сейчас в здании находятся жилые квартиры.

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