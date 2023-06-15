На Университетской набережной в Петербурге появится фонтан к юбилею СПбГУ

«К юбилею на территории вуза будет заложен памятник ученому-филологу, востоковеду, выдающемуся специалисту по древнегреческой культуре, президенту Императорской Академии наук, министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову», — говорится в сообщении городской администрации.

Фонтан и памятник обустроят на Университетской набережной к 300-летию СПбГУ. Также Смольный в качестве подарка вузу обустроит площадь, украшенную фонтанным комплексом, которая будет называться площадь Универсантов, сообщил на церемонии губернатор Александр Беглов.

«Памятник — это памятник, но к 300-летию нужно делать какой-то хороший подарок. И вот мы посовещались вместе: а что можно еще подарить Университету, такое интересное, знаковое. И как вы думаете, что мы придумали? Мы придумали, что на этом месте будет фонтан», — объявил Беглов на церемонии у закладного камня на месте, где планировали установить памятник Уварову, пишет «Фонтанка».