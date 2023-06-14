16 полезных чат-ботов для петербуржцев: оплата парковки, вызов врача, экскурсии ДК Лурье

Транспорт

Парковки Санкт-Петербурга

В нем собрана вся информация о платных парковках города: тарифы и способы оплаты, границы зон с интерактивной картой, льготные разрешения и абонементы, штрафы.

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Оплата парковки Санкт-Петербурга

С помощью чат-бота можно оплатить парковку по геопозиции или номеру. Сервис уточнит тип транспортного средства, государственный регистрационный знак и номер телефона для отправки электронной квитанции. О других способах оплаты написано тут.

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Транспорт Петербурга

Чат-бот помогает отслеживать все новости для пассажиров общественного транспорта. В нем можно подписаться на часто используемые маршруты и узнавать обо всех изменениях на них оперативно.

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Самокаты в СПб

Бот для жалоб на опасную езду на электросамокатах и парковку в неположенных местах. Чтобы обращение зарегистрировали, необходимо написать адрес, время и описать проблему. Сведения отправят оператору кикшеринга. Если факт нарушения подтвердят, самокатчика оштрафуют.

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