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16 полезных чат-ботов для петербуржцев: оплата парковки, вызов врача, экскурсии ДК Лурье

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Кофейни рядом с домом, раздельный сбор отходов, оплата коммуналки и недорогие билеты в Мариинский: «Собака.ru» публикует список чат-ботов в Telegram, которые облегчат жизнь. Не благодарите!

Tiviland / Shutterstock

Транспорт

Парковки Санкт-Петербурга

В нем собрана вся информация о платных парковках города: тарифы и способы оплаты, границы зон с интерактивной картой, льготные разрешения и абонементы, штрафы.

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Оплата парковки Санкт-Петербурга

С помощью чат-бота можно оплатить парковку по геопозиции или номеру. Сервис уточнит тип транспортного средства, государственный регистрационный знак и номер телефона для отправки электронной квитанции. О других способах оплаты написано тут

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Транспорт Петербурга

Чат-бот помогает отслеживать все новости для пассажиров общественного транспорта. В нем можно подписаться на часто используемые маршруты и узнавать обо всех изменениях на них оперативно. 

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Самокаты в СПб

Бот для жалоб на опасную езду на электросамокатах и парковку в неположенных местах. Чтобы обращение зарегистрировали, необходимо написать адрес, время и описать проблему. Сведения отправят оператору кикшеринга. Если факт нарушения подтвердят, самокатчика оштрафуют.

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Tiviland / Shutterstock

Дом

ЕИРЦ Санкт-Петербурга 

Через бот можно передать показания по счетчикам, уточнить сумму задолженности, оплатить коммуналку или узнать ответы на вопросы о тарифах и другие.

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МойГаз СПб

Бот для оплаты и передачи показания газовых счетчиков. Сервисом могут воспользоваться жители Петербурга, Ленобласти, Карелии и Калининградской области.

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Экобот

Сервис поможет быстро найти пункты сортировки отходов рядом с домом. Достаточно написать адрес и номер дома, выбрать тип материала, который хотите сдать: бумагу, металл, стекло, одежду, крышечки, тетрапак, пластик, шины или другие. 

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Пункты приема опасных отходов

Бот поможет найти ближайшие пункты сортировки опасных отходов или терминалы, подскажет расписание экомобилей в районах города. 

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SPF / Shutterstock

Здоровье

Чат-бот Службы 122

С помощью бота можно подать заявку на вызов врача на дом, открыть или закрыть больничный, уточнить статус уже поданных заявок по номеру телефона обратившегося. Сервис не является служба экстренных вызовов — для неотложной помощи необходимо позвонить в 112. 

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Помощь

ISeeHomelessBot

Бот помощи бездомным людям в Петербурге от Благотворительной больницы. Чтобы оставить заявку, необходимо отправить геолокацию и фото, а также ответить на вопросы: в сознании человек или нет, есть ли риск переохлаждения. На вызов приедет бригада уличной медицины. Сервис подскажет, нужно ли в конкретной ситуации вызывать скорую, как корректно начать разговор с человеком. 

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Животные

Питомцы Санкт-Петербурга

Чат-бот расскажет о вакцинации и чипировании, правилах выгула и транспортировки животных, как получить собаку-поводыря и где расположены госветстанции в конкретном районе.

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FindPet

Бот для поиска домашних животных от российской компании NtechLab. Те, кто потеряли или нашли животное, могут загрузить его фотографию в бот и оставить контакты. Это сформирует базу данных, которая поможет воссоединить питомцев с хозяевами.

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Tharin kaewkanya / Shutterstock

Досуг и еда

Спорт во дворе

Чат-бот для поиска спортивных площадок рядом с домом: от настольного тенниса до стритбола. 

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Good Coffee Map

Бот показывает ближайшие к вам хорошие кофейни.

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Интеллигентный бот от ДК Лурье

Платный бот с аудиоэкскурсиями присылает пользователям карты с маршрутами, аудио с комментариями Льва Яковлевича и исторические материалы — фотографии, гравюры, открытки. Хранит все материалы, пока не пройдете маршрут до конца. 

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HappyTickets

Бот для поиска выгодных билетов в Мариинский театр. Его создала разработчица Юлия Живолупова в 2019 году. Достаточно указать максимальную сумму, номер месяца и тип события, а сервис автоматически будет подбирать подходящие мероприятия. 

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