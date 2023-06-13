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Петербуржцы вместе с проектом «Остров роз» высадили 500 кустов роз на набережной реки Пряжки

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В благотворительной акции солистки Мариинского театра Анны-Марии Матис принял участие также общественное движение «Чистые игры».

Shutterstock.com

Так, 3 июня порядка 500 кустов роз высадили на набережной реки Пряжки. К проекту присоединились петербуржцы и волонтеры, а также партнер мероприятия «Чистые игры». Это общественное движение устраивает командные соревнования по уборке территорий от мусора.

Солистка Анна-Мария Матис с прошлого года занимается благоустройством города. Сейчас на Матисовом острове есть Аллея певцов Мариинского театра и Аллея знаменитых деятелей культуры, живших в Коломне.

Команда арт-центра «Лендок» также присоединилась к проекту и провела садовую вечеринку для участников озеленения. На вечеринке выступали сами волонтеры «Острова роз» и организатор «Чистых Игр» Стелла Тихонова.

Напомним, в прошлом году уже проходила подобная акция. Раньше в «Собака.ru» публиковали текст, как петербуржцы делали город лучше в 2022 году с рассказом о проекте.

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