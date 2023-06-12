«Температура возвращается в рамки климатической нормы»: вот какой будет погода 12 июня в Петербурге

«Температура воздуха +20…+22 градусов, по области +18…+23. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Во вторник без осадков и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня, малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет понижаться.