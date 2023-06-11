Тепло к нам приходит: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +20…+22», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июня, без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, в окрестностях местами до +5, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.