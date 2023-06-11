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Тепло к нам приходит: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 июня, город останется под влияние скандинавского антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, а наполнявшие его холодные воздушные массы начнут постепенно прогреваться.

kosmos111/shutterstock

«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +20…+22», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июня, без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, в окрестностях местами до +5, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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