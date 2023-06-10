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Староверы хотят, чтобы им передали здание главного корпуса кожно-венерического диспансера

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С такой просьбой в Смольный обратилась Невская старообрядческая поморская община. Они хотят, чтобы памятник архитектуры на набережной реки Волковки, 3 использовался «в соответствии с его назначением».

Фото: Архитектура СПБ/YouTube

Памятник регионального значения, бывший главный корпус Волковской богадельни, просят передать «для восстановления исторической молельной и использования остальной части в соответствии с её назначением». Такое обращение направил в Смольный председатель правления общины Александр Анащенко. Невская старообрядческая поморская община относится к беспоповцам поэтому вместо храма они говорят о молельной. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Но эксперты отмечают, что Смольный обычно отказывает в передаче верующим зданий, которые строились не под богослужебные цели. На территории сохранился перестроенный молитвенный дом меньшего размера, чем лицевой корпус, но община претендует не на него.

Здание строили в 1880-1882 годах на средства старообрядцев. Но стройка не завершилась. По политическим и финансовым причинам старообрядцы не смогли закончить отделку. И до революции здание почти не использовалось. В СССР там была детская больница. Сейчас же здесь работает СПб ГБУЗ «Городской центр дерматологии и венерологии».

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