«Лето ниже нормы»: петербургские синоптики не утешают прогнозом на выходные

«Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер северный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В субботу без дождей и +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений слабый. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, местами до +1, днем +18...+20. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем меняться мало.