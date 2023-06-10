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«Лето ниже нормы»: петербургские синоптики не утешают прогнозом на выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 июня, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена тыловой частью ушедшего циклона. При переменной облачности местами возможны небольшие и кратковременные дожди, а температура воздуха, как и последние 10 дней, будет ниже климатической нормы.

aarrows/shutterstock

«Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер северный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В субботу без дождей и +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений слабый. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, местами до +1, днем +18...+20. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем меняться мало.

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