Нейросети и камеры помогут с уборкой сугробов в Петербурге

Начальник управления развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Антон Хорт рассказал, что в Петербурге насчитывается более 80 тыс. видеокамер, которые вмещают в память около 10 млн часов видео. Они помогут справляться с проблемами благоустройства. «Как отметили коллеги, детекция навалов снега — это наш следующий кейс. Мы понимаем, что с помощью видеокамер можно будет охватить около 20% города. Это не 100%, но позволит сократить колоссальное количество времени, если просто проводить проверку глазами», — подчеркнул Хорт.

Сейчас специалисты протестировали систему подсчета людей. Ее хотят использовать на остановках общественного транспорта. Комитет по транспорту сможет эффективнее планировать загрузку своих маршрутов.

Также с июля нейросети начнут выписывать петербуржцам штрафы за граффити на городских фасадах.В систему встроен электронно-вычислительный модуль, который связывается с облаком и выявляет нарушения, связанные с содержанием внутриквартальной территории и фасадов зданий.

В России появится нейросеть для поиска потерявшихся питомцев. Сейчас готова первая версия системы, которая распознает мордочки кошек и собак.

За кораблями на Неве будут следить нейросети. В акватории Невы, у Петропавловской крепости, установят комплекс нейросетевого видеонаблюдения.