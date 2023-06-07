В главной арке Зимнего дворца установят пункт досмотра площадью 160 квадратных метров

Архитекторы уже раскритиковали проект. «Это неуважительно по отношению к одному из красивейших музеев мира», — отмечает Александр Кицула в комментарии «Деловому Петербургу». «Понятно, что от хорошей жизни такие вещи не делают. Обстановка требует резкого повышения уровня безопасности, это везде порождает неудобства. Бог даст, отстоит свое время, его и разберут. Жалко, конечно, что такой канонический вид на двор через решетку уходит», — говорит Максим Атаянц.

«Уже весь цивилизованный мир понял, что все эти рамки не спасают от террористов. А такими сооружениями можно загородить хоть всю Дворцовую площадь и устроить там оцепление и бесконечное число рамок и досмотров. Безопасности это не прибавит, а только исказит облик места», — добавляет член совета движения «Старый Петербург» Анна Капитонова.