Особняк Мишукова на Дворцовой набережной превратят в отель. В здании перепланируют все помещения

О планах реконструировать особняк Мишукова на Дворцовой набережной пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-секретаря КГИОП Ксению Черепанову. Планируется, что в здании, где в разные годы располагалось арт-пространство «Тайга» и проходил иммерсивный спектакль «Безликие», после реконструкции откроется гостиница с рестораном. Здесь выполнят перепланировки всех помещений: деревянные конструкции стропильной системы заменят на металлические — это необходимо из-за того, что в ходе обследований состояние конструкций на отдельных участках было признано аварийным.

В числе других плановых работ — ремонт внутренних помещений с сохранением исторической отделки в тех местах, где она сохранилась, и реставрация фасадов здания: противоаварийные работы по ним уже завершены. Кроме того, в здании появятся лифты. Шахты для них установят во дворе здания — они будут опираться на независимые фундаменты, что «не окажет негативного влияния на конструктивную систему здания», отмечают в КГИОП.

Против планируемых работ выступают активисты — они считают, что замена балок на металлические и установка новых лифтовых шахт нарушают конструктивную систему здания. Также они указывают на то, что недавно КГИОП утвердил для особняка новый предмет охраны памятника. По мнению руководителя реставрационной компании «АСМ» Алексея Михайлова, балки можно менять, если они сгнили — однако факт этого должен быть подтвержден микологическим исследованием. Кроме того, отмечает эксперт, с учетом новой функции здания требуются серьезные преобразования для соответствия пожарным нормам.

Впервые здание на углу Дворцовой набережной и переулка Мошкова было построено в 1730-х годах. В 1798 году оно было перестроено, а в 1857-м претерпело изменение фасадов — этим занимался архитектор Христиан Грейфан. В советское время здесь располагались коммунальные квартиры, с 2011 по 2017 год — арт-пространство «Тайга». В том же году здание выставлялось на торги Российского аукционного дома за 365 миллионов рублей. Новым пользователем стал иммерсивный театр «Вернувшиеся», который проводил здесь спектакли «Безликие».