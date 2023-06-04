В Кузнечном огонь уничтожил восстановленный финский Дом работников железной дороги

Огонь в здании, построенном в 1916 году, разгорелся примерно в 16:00. , по словам автора краеведческого проекта «Хутор Milka» Марии Куск, пламя вспыхнуло в кабинете на втором этаже. Девушка заметила дым во время экскурсии. Ранее Мария рассказывала о нескольких жителях Кузнечного, которые были недовольны наплывом туристов в поселок и даже писали на нее доносы. Но в данном случае, пожар, скорее всего, возник из-за неисправного обогревателя.

«Сегодня весь день напряжение на линии электропередачи скакало от 300 до 0, предполагаем, что случилось короткое замыкание. Дом сгорел полностью до фундамента, внутри пропали и книги, и бумаги, и документы…» — рассказала другая участница проекта. Сама Мария говорит о том, что проект не будет закрыт, ее команда попытается возродить утерянное. Они готовы принимать помощь «руками, деньгами и экспонатами».

Дом работников железной дороги был построен на станции Карлахти финляндской железной дороги. Спустя 100 лет после возведения, в 2016 году, здание планировали было снести, но его спасли благодаря Марии Куск. Исторический дом разобрали и буквально по кусочкам перенесли на территорию уже существующего «Хутора Milka».