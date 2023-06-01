«Светило все дни месяца»: май стал самым солнечным месяцем в Петербурге с 2008 года

«В мае среднемесячная температура воздуха составила +12 градусов, и он стал теплее, чем прошлогодний. Теплыми стали вторая и третья декады месяца. А в начале месяца, как вы помните, еще шел снег», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В своей сводке за месяц он также отметил, что осадков было очень мало, «даже меньше, чем наблюдалось их в апреле, всего 16,9 мм». На это повлияли антициклоны, которые часто определяли погоду в наших районах.

«Надо сразу отметить, что благодаря такой погоде солнце в этом мае светило все дни месяца. Последний раз 31 день солнце светило в мае 2008 года. Солнечное сияние в этом месяце тоже очень продолжительное — 323,4 часа, при максимальном значении 345 часов в 1988 году. Наиболее солнечными, хотя и не рекордными, стали вторая и третья декады мая», — добавил синоптик.

А самым жарким днем месяца назвали 24 мая с отметкой в +24,7 градуса, а самый холодный день был 5 мая, со снегом и максимальной температурой всего +5,8 градуса, а также единственной отрицательной температурой ночью за весь месяц -0,4 градуса.