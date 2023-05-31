К летнему сезону подготовили 14 пляжей в Курортном районе Петербурга

Глава администрации Курортного района Александр Забайкин сообщил, что 14 пляжей проверила местная комиссия при участии профильных ведомств и служб. Власти подсыпали мелкофракционный пескок, проверили наличие пляжной мебели, кабинок для переодевания, малых архитектурных форм, спасательного оборудования, а также провели санобработку.

Кроме того, в этом году впервые в стране перед стартом пляжного сезона создали карту глубин. На ней можно увидеть глубину акватории Финского залива и озера Разлив на расстоянии до 25 метров от берега. Также на пляжах появилась зона для купания детей глубиной до 0,4 метра.

К новому сезону районные власти благоустроили пляжи Золотой и Офицерский. Забайкин заявил, что оставшиеся пляжи Курортного района планируют благоустроить до конца 2025 года. В этом году работы проводят на Сестрорецком пляже. Там добавят пешеходных дорожек, установят пляжную мебель, раздевалки, детские городки и качели. На 2024 год запланировано благоустройство пляжа в Дюнах.