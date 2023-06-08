Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится уже сегодня!

В отреставрированном брутальном атриуме хлебозавода (бывшая котельная!) «Собака.ru» наградит лауреатов в 9 номинациях: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр». Пятьдесят героев получат из рук видных и значимых деятелей Петербурга статуэтки из переработанного стекла, созданные брендом Solid Water.

Уже завтра на сайте и в наших социальных сетях мы покажем и расскажем, как прошла премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 (спойлер: круто!).