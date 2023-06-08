Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится уже сегодня!

День настал — через несколько часов «Собака.ru» вручит статуэтки пятидесяти лауреатам премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Мы отметим выдающихся петербуржцев, которые повлияли и влияют прямо сейчас на развитие, восприятие и значимость Петербурга в разных областях: от моды до бизнеса, от науки до искусства.
Обложка 352-х полосного коллекционного номера «Собака.ru», посвященного 50 лауреатам 2023 года
Она создана в коллаборации с искусственным интеллектом
С лауреатами этого года мы встретимся на Левашовском хлебозаводе, который пережил масштабную реставрацию. Гости премии станут первыми, кто посетит вновь открывшийся памятник конструктивизма. Восстановлением исторической локации и ныне культурного пространства занималась девелоперская компания RBI в лице ее основателя и председателя совета директоров Эдуарда Тиктинского и стратегический партнер — школа Masters искусствоведа Полины Бондаревой.
Статуэтки для лауреатов премии «ТОП50», созданные из переработанного стекла Solid Water
В отреставрированном брутальном атриуме хлебозавода (бывшая котельная!) «Собака.ru» наградит лауреатов в 9 номинациях: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр». Пятьдесят героев получат из рук видных и значимых деятелей Петербурга статуэтки из переработанного стекла, созданные брендом Solid Water.
Уже завтра на сайте и в наших социальных сетях мы покажем и расскажем, как прошла премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 (спойлер: круто!).
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
Комментарии (0)