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Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится уже сегодня!

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День настал — через несколько часов «Собака.ru» вручит статуэтки пятидесяти лауреатам премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Мы отметим выдающихся петербуржцев, которые повлияли и влияют прямо сейчас на развитие, восприятие и значимость Петербурга в разных областях: от моды до бизнеса, от науки до искусства.

Знакомьтесь со ВСЕМИ лауреатами этого года!

Обложка 352-х полосного коллекционного номера «Собака.ru», посвященного 50 лауреатам 2023 года

Она создана в коллаборации с искусственным интеллектом

С лауреатами этого года мы встретимся на Левашовском хлебозаводе, который пережил масштабную реставрацию. Гости премии станут первыми, кто посетит вновь открывшийся памятник конструктивизма. Восстановлением исторической локации и ныне культурного пространства занималась девелоперская компания RBI в лице ее основателя и председателя совета директоров Эдуарда Тиктинского и стратегический партнер — школа Masters искусствоведа Полины Бондаревой

компания RBI

Статуэтки для лауреатов премии «ТОП50», созданные из переработанного стекла Solid Water

В отреставрированном брутальном атриуме хлебозавода (бывшая котельная!) «Собака.ru» наградит лауреатов в 9 номинациях: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр». Пятьдесят героев получат из рук видных и значимых деятелей Петербурга статуэтки из переработанного стекла, созданные брендом Solid Water.

Уже завтра на сайте и в наших социальных сетях мы покажем и расскажем, как прошла премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 (спойлер: круто!).

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Компанию LADOGA

Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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