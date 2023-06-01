Дачные самострои с Александром Семеновым, градостроительные мифы с Марией Элькиной: дайджест урбанистических событий в Петербурге

Термы по-петербургски. Экскурсия в Фонарные бани

24 июня

Старейшие (и, кажется, самые красивые!) бани Петербурга. Здание спроектировал в конце XIX века архитектор, автор дома Зингера Павел Сюзор. Комплекс привлекал своими интерьерами и новшествами: фонтанами, мраморными бассейнами с регулировкой температуры воды, мебелью в стиле Людовика XVI, парикмахерской. Сюда часто заглядывали не только жители окрестных домов, но политики и культурные деятели: Сергей Довлатова, Борис Гребенщиков. В 1990-х здание обветшало, а в 2006 году бани закрыли.

Два года назад после масштабной реставрации комплекс открыли. Экскурсовод Александр Кизик расскажет, как устроена инженерия водного отдыха и что такое «санитарное зодчество». Изразцовый камин со времен Сюзора, экседра, расписанная в духе интерьеров Виллы Мистерий, оригинальная деревянная касса и метлахская плитка — только ради этого сюда стоит прийти!

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