Дачные самострои с Александром Семеновым, градостроительные мифы с Марией Элькиной: дайджест урбанистических событий в Петербурге

Прогулки с Романом Везениным и Иваном Чечотом, презентация независимого исследования о Невском проспекте, акция «Остров роз» по озеленению набережной в Коломне: рассказываем, что делать в июне профессиональным петербуржцам.
Комфортный Невский проспект
1 июня
В баре «Фогель» клуб урбанистики ИТМО Urban Culture во главе с Даниилом Ворониным представит независимое исследование о том, как Невский проспект вернуть горожанам, учесть интересы пешеходов и общественного транспорта. В работе также участвовали студенты СПбГУ, ГАСУ и МГУ.
Субботник на форте Ино
3 июня
Активисты «Урбанфорт» при участии Археоклуба зовут убирать форт «Ино» — одно из мощнейших укреплений Кронштадтской крепости, построенное накануне Первой мировой войны. После очистки территории от мусора, проведут бесплатную экскурсию по объекту и устроят пикник.
Акция «Остров роз» в Коломне
3 июня
Оперная певица Мариинского театра Анна-Мария Матис продолжает акцию «Остров роз». В прошлом году вместе с волонтерами на Матисовом острове в Коломне удалось посадить 108 кустов, а в этом году в планах — 500. Всех петербуржцев зовут озеленять набережную Пряжки. С собой нужно взять садовые совочки, перчатки, дождевик или зонт, питьевую воду и одежду по погоде. Потом обещают общий поход в Музей-квартиру Блока и народный — «А музы не молчали».
Прогулка в Царском Селе с Иваном Чечотом
3 июня
Вместе с искусствоведом Иваном Чечотом исследуем архитектуру Царского села: единственный в России музей Первой мировой войны — Ратную палату, Арсенал, павильон Шапель, Большой каприз, Китайскую деревню и Александровский парк.
Парадные домов улицы Рубинштейна. С Романом Везениным
3 июня
Исследуем закрытые парадные Рубинштейна с петербургским экскурсоводом Романом Везениным: старинные витражи, пилястры, печи, маски льва, лепнина и деревянные перила с ажурными решетками.
Странные и загадочные: самые яркие дачные самострои Ленобласти
4 июня
Соавтор телеграм-канала «Клизма романтизма», историк архитектуры Александр Семенов в Маяковке расскажет о самых впечатляющих самостроях в окрестностях Петербурга: дачные железные дороги, замок из телевизоров, дом из остатков дореволюционных усадеб и зеленый Сталин.
Главные петербургские мифы и их разоблачение. По воде с Марией Элькиной
11 июня
Архитектурный критик Мария Элькина расскажет о главных градостроительных легендах Петербурга: «похож на Амстердам», «построен с нуля» и другие. Проплывая по маршруту Фонтанка — Большая Нева, узнаете: как на самом деле строили город и почему некоторые стереотипы мешают понять нам его до конца.
Экскурсия «Выборгская сторона начала XX века»
11 июня
Выборгская сторона Петербурга — интересное место для исследователя города: Финляндская железная дорога, старинные церкви, памятники модерна работы Сюзора, «Кресты» и завод Нобеля. Сооснователь журнала о петербургской дореволюционной жизни «Петрополь» Артемий Пигарев расскажет об истории этих и многих других мест.
Лекция Маргариты Штиглиц «Непарадный Петербург»
14 июня
В библиотеке Планетария 1 искусствовед, доктор архитектуры, член-корреспондент РААСН и автор книги «Непарадный Петербург» Маргарита Штиглиц проведет лекцию о промышленной архитектуре и расскажете о своих исследованиях города: как живут здания заводов сегодня, как и когда сворачивали производство.
Петербургские усадьбы: Охта
19 июня
Уткина дача, имения графа Комаровского, княгини Салтыковой и купца Никонова: историк-краевед Наталья Столбова расскажет о ныне сохранившихся и утраченных постройках на Охте и их владельцах.
Термы по-петербургски. Экскурсия в Фонарные бани
24 июня
Старейшие (и, кажется, самые красивые!) бани Петербурга. Здание спроектировал в конце XIX века архитектор, автор дома Зингера Павел Сюзор. Комплекс привлекал своими интерьерами и новшествами: фонтанами, мраморными бассейнами с регулировкой температуры воды, мебелью в стиле Людовика XVI, парикмахерской. Сюда часто заглядывали не только жители окрестных домов, но политики и культурные деятели: Сергей Довлатова, Борис Гребенщиков. В 1990-х здание обветшало, а в 2006 году бани закрыли.
Два года назад после масштабной реставрации комплекс открыли. Экскурсовод Александр Кизик расскажет, как устроена инженерия водного отдыха и что такое «санитарное зодчество». Изразцовый камин со времен Сюзора, экседра, расписанная в духе интерьеров Виллы Мистерий, оригинальная деревянная касса и метлахская плитка — только ради этого сюда стоит прийти!
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