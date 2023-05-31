Уход «Тиндера» и запуск Левашовского хлебозавода: что изменится для петербуржцев в июне

Длинные выходные, отключение горячей воды и открытие культурно-делового центра в памятнике конструктивизма на Петроградской: рассказываем, какие нововведения ждут горожан в следующем месяце.
Левашовский хлебозавод
10 июня в памятнике конструктивизма на Петроградской открывают культурно-деловой центр с блокадным мемориалом, офисными помещениями и пространством от школы Masters. Обещают спектакли и кинопоказы, концерты и выставки, лекции и дискуссии с акцентом на архитектуре. Осенью планируют запустить ресторан. За реконструкцию хлебозавода отвечала строительная компания RBI во главе с Эдуардом Тиктинским.
Здание построено в 1933 году по проекту инженера Георгия Марсакова. Он придумал уникальный проект хлебозавода с кольцевой конвейерной системой — она автоматизировала процесс выпекания хлеба. Предприятие без перебоев работало даже в годы блокады. В 2012 году производство свернули, здание пришло в упадок. В 2017 году девелопер RBI приобрел участок и сам памятник архитектуры и решил возвести ЖК на территории, прилегающей к Левашовскому хлебозаводу, а на часть полученной прибыли вдохнуть новую жизнь в комплекс.
Новые правила продажи вейпов и кальянов
С 1 июня вейпы и кальяны можно купить только в специальных магазинах. В интернете, палатках и через автоматы продажа запрещена. Рекламировать эту продукцию и выставлять на открытые прилавки тоже нельзя.
Выдача загранпаспорта
С 1 июня МВД России вновь принимает заявления на загранпаспорт с биометрией, тот, что рассчитан на 10 лет. Подать заявку можно через МВД, МФЦ или портал госуслуг.
Выходные
Из-за Дня России отдыхаем с 10 по 12 июня включительно.
Экопункты для опасных отходов
С 1 июня откроют восемь новых точек для приема опасных отходов, то есть теперь есть терминалы во всех районах города. Ежедневно с 10 до 20 в них принимают ртутные лампы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарства, технику, лаки, краски, бытовую химию, отработанные масла и покрышки. Узнать, где рядом с домом расположен пункт, можно с помощью чат-бота.
Товарные знаки для самозанятых
С 29 июня самозанятые могут регистрировать свои товарные знаки, что поможет продвигать личный бренд.
Отключение горячей воды
Это, скорее, дружеское напоминание: на самом деле перекрывать горячую воду начали еще с 16 мая. Когда именно в доме будет только холодная вода, лучше посмотреть на сайтах ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК СПб» и ООО «Теплоэнерго» (в зависимости от того, какая организация ответственна за ваш район).
Уход «Тиндера»
С 30 июня приложение для знакомств перестанет работать в России.
Параллельный импорт
С 15 июня список товаров для параллельного импорта расширяют. В него включили моторные масла Shell Helix и Rimula, бытовую технику Zanussi и Wahl, косметику Kerastase и Yves Saint Laurent, запчасти для сельхоз и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren, игрушки Hasbro, Logitech, Nintendo и товары IKEA. Всю эту продукцию могут ввозить в Россию без разрешения правообладателей.
Дополнительные «Сапсаны»
На время ПМЭФ, с 13 по 18 июня, запустят дополнительные скорые поезда между Москвой и Петербургом. К примеру, на сайте РЖД уже есть в продаже билеты на добавочные рейсы из столицы 13, 15 и 16 июня в 15:40, 17 и 18 июня на 21:00. От нашего города — 17 июня на 11:00 и 17, 18 числа на 13:00.
График выплаты детских пособий
С 1 июня детские пособия будут выплачивать третьего числа каждого месяца во всех регионах: деньги за май поступят 3 июня. Средства из материнского капитала — 5 числа, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 8-го.
Отмена «Зеленых карт»
С 1 июня все автомобильные страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные Россией, не действуют в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании. Для въезда в эти страны нужно будет покупать страховку у местных компаний на границе. Кроме того, такой же документ, полученный в вышеперечисленных местах не будет действовать в РФ.
Биометрия
С 1 июня банки, компании и ИП, государственные и муниципальные органы начнут передавать биометрические данные граждан в Единую биометрическую систему без согласия. За 30 дней организации должны оповестить человека об этом. Отказаться от биометрии можно, написав заявление в МФЦ.
Требования к автомобилям
С 1 июня все выпускаемые в России автомобили должны будут соответствовать экологическому стандарту класса не ниже Евро-2, а на каждой машине должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС — она определяет местоположение и помогает вызвать экстренные службы при аварии.
Туристический кешбэк
До конца года в России действует программа туристического кешбэка. За тур на отдых по стране можно вернуть до 20% стоимости. Чтобы получить средства, необходимо зарегистрироваться на сайте «Мирпутешествий.рф» и купить путевку с помощью карты «Мир».
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