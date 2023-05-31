Уход «Тиндера» и запуск Левашовского хлебозавода: что изменится для петербуржцев в июне

Левашовский хлебозавод

10 июня в памятнике конструктивизма на Петроградской открывают культурно-деловой центр с блокадным мемориалом, офисными помещениями и пространством от школы Masters. Обещают спектакли и кинопоказы, концерты и выставки, лекции и дискуссии с акцентом на архитектуре. Осенью планируют запустить ресторан. За реконструкцию хлебозавода отвечала строительная компания RBI во главе с Эдуардом Тиктинским.

Здание построено в 1933 году по проекту инженера Георгия Марсакова. Он придумал уникальный проект хлебозавода с кольцевой конвейерной системой — она автоматизировала процесс выпекания хлеба. Предприятие без перебоев работало даже в годы блокады. В 2012 году производство свернули, здание пришло в упадок. В 2017 году девелопер RBI приобрел участок и сам памятник архитектуры и решил возвести ЖК на территории, прилегающей к Левашовскому хлебозаводу, а на часть полученной прибыли вдохнуть новую жизнь в комплекс.