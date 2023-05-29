В Петербурге вдвое увеличится число фуд-холлов

По данным консалтинговой компании NF Group, с начала 2023 года в Петербурге открыли два новых гастрономических пространства — гастромаркет «Рябово» во Всеволожске и фуд-холл в составе общественного пространства «Фабрика» на Кирочной улице.

Больше всего в фуд-холлах представлено заведений с паназиатской кухней (25% всех кафе), сюда входят китайская, корейская, вьетнамская, японская, индийская и тайская кухни. Следом по популярности идет концепция кофе и десертов (15%). На третьем месте — европейская кухня (11%). В этом сегменте больше всего заведений с итальянской кухней, но также можно встретить французские, греческие, испанские, шведские и балканские корнеры.

Меньше всего заполненность отмечается у фуд-холлов Ленинградской области и Выборгского района Петербурга (Vilka, «Рябово», «ФудПарк Норд»). Также много свободных пространств в Адмиралтейском районе. И все из-за недавнего открытия крупнейшего в стране фуд-молла Vokzal 1853, не все помещения которого еще арендованы ресторанами.

«На рынке Петербурга исторически были представлены разные форматы предприятий общественного питания и то, что последние годы начали активно развиваться современные форматы гастрономических пространств, еще раз подтверждает статус гастрономической столицы России. Мы ожидаем укрепление этого тренда на рынке города и в Ленинградской области, в том числе как в составе многофункциональных пространств, так и в гибридном формате в составе торговых центров», — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.