Скандинавский антициклон принесет в Петербург солнечную и сухую погоду: вот какой будет погода в воскресенье

«В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 мая, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17. Атмосферное ночью будет понижаться, днем меняться мало.