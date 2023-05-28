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Скандинавский антициклон принесет в Петербург солнечную и сухую погоду: вот какой будет погода в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 мая, метеоусловия будут определяться скандинавским антициклоном с характерной для него солнечной и сухой погодой с умеренным температурным фоном.

Vunishka/shutterstock

«В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 мая, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17. Атмосферное ночью будет понижаться, днем меняться мало.

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