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Время обслуживания пассажиров в Пулково сократили на 20%

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Это связано с модернизацией аэропорта перед началом летнего сезона. Работы проводятся к 320-летию города, призваны улучшить качество обслуживания в пиковый период и сделать его более комфортным.

Sergei Sokolnikov / Shutterstock.com

Теперь в Пулково увеличили пропускную способность пассажиров на внутренних рейсах. В аэропорту установили дополнительные пункты перед зоной предполетного досмотра — теперь там не 10, а 16 стоек.Таким образом, время на проверку паспортов и билетов у пассажиров, путешествующих по России, сократится на 60%, заявляют в пресс-службе компании. «Кроме увеличения количества пунктов проверки документов на внутренних рейсах, запускается дополнительный пункт досмотра на этапе предполетного досмотра», — отметил заместитель генерального директора и главный операционный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Андрей Дробович.

Между тем в зале вылета внутренних рейсов идёт реконструкция зоны посадки, а количество устройств для самостоятельной печати посадочных талонов в зонах регистрации увеличится в 2,5 раза. Таким образом, среднее время обслуживания пассажиров в терминале сократится на 20%, резюмировали представители Пулково.

В Пулково будут курсировать перронные электробусы. Они будут доставлять пассажиров от терминала к самолету.

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