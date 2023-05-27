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Температура ниже нормы и небольшие дожди: какой будет погода в День города

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 мая, на территорию Петербурга по периферии ушедшего циклона продолжат поступать холодные воздушные массы. В такой ситуации в регионе при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Sergei Sigov Photography/shutterstock

«Температура воздуха +13…+15 градусов, по области +12…+17. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью очень холодно, по области местами до слабых заморозков, в Санкт-Петербурге +4…+6, днем +18…+20», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 мая, малооблачно. Без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет повышаться.

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