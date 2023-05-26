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Дом Ростовцева на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна получил статус регионального памятника

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Здание построили еще в начале XIX века. В 1875-1877 годах генерал-майор Ростовцев заказал архитектору Андрею Гуну проект перестройки здания. Так лицевой корпус стал не четырех, а пятиэтажным.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

«Лицевые фасады дома выполнены в стиле эклектики с элементами барокко, неоренессанса и неогрека. Проемы окон и балконных дверей оформлены лепными декоративно-художественными композициями, лепными гирляндами, а также подоконными филенками с бриллиантовым рустом», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

В 1899 году дом и участок перешли к основателю сети петербургских и московских булочных Дмитрию Филиппову. В здании он открыл кондитерскую-кофейню. Кроме нее в конце XIX — начале XX веков в доме находились фотоателье Таубе, конторы правления Русского общества пароходства и торговли, а также Пароходного общества на Волге.

А теперь в доме на первом этаже располагаются торговые организации, а на верхних этажах — жилые помещения.

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