В Петербурге на Петроградской стороне открылся самый крупный в России салон «Кенгуру»

Третий этаж салона – во владении юных модников. Для них тут можно будет выбрать самые модные наряды – от обожаемые детьми стильных костюмов, джинсов и футболок на каждый день до роскошных платьев и нарядов для выхода в свет.

Отдельное место в салоне занял зал для новорожденных, где родители выберут приданое для малышей: от кроваток и автокресел до ползунков и пинеток, а также эксклюзивных товаров, найти которые можно только в «Кенгуру». Попасть в этот зал можно будет как через общее пространство салона, так и с отдельного входа.