В Петербурге на Петроградской стороне открылся самый крупный в России салон «Кенгуру»

Новый салон в Петербурге на Большом проспекте П.С., 59 стал самым масштабным проектом сети не только в северной столице, но и на всей территории Российской Федерации. Это премиальный салон уникального формата, который занял три этажа и включил в себя площади, специально организованные для шопинга мам и детей всех возрастов.
Первый этаж салона полностью посвящен женским коллекциям: здесь девушки, следящие за модными трендами, смогут подобрать для себя брендовую одежду. Причем не только будущие и молодые мамы, но и все, кто ценит индивидуальный стиль и премиальное качество, так как в коллекциях «Кенгуру» уже несколько лет представлены мировые модные бренды, полюбившиеся модным инфлюенсерам.
Чтобы завершить создание модного образа, на втором этаже салона покупатели смогут подобрать к одежде обувь – на каждый сезон и для любого случая.
Третий этаж салона – во владении юных модников. Для них тут можно будет выбрать самые модные наряды – от обожаемые детьми стильных костюмов, джинсов и футболок на каждый день до роскошных платьев и нарядов для выхода в свет.
Отдельное место в салоне занял зал для новорожденных, где родители выберут приданое для малышей: от кроваток и автокресел до ползунков и пинеток, а также эксклюзивных товаров, найти которые можно только в «Кенгуру». Попасть в этот зал можно будет как через общее пространство салона, так и с отдельного входа.
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