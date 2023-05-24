По какому графику будут отключать горячую воду в Петербурге? Рассказали энергетики

Межотопительный сезон стартовал с 16 мая и продлиться до конца лета. В это промежуток во многих домах в городе будут временно отключать горячую воду: у кого-то на 14 дней, а у кого-то на 1-4 дня (счастливчики). Рассказываем, где искать график прекращения подачи воды.
В комитет по энергетике отметили, что почти половина петербуржцев (47%) придется пережить без горячей воды максимальный срок (11-14 дней). Четверть потребителей (27%) будут принимать холодный душ 5-10 дней, а еще примерно столько же горожан (26%) останется без горячей воды всего на 1-4 дня.
Подробнее узнать о графиках отключения воды в своем доме можно на сайтах ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК СПб» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО».
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