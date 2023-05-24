По какому графику будут отключать горячую воду в Петербурге? Рассказали энергетики

Межотопительный сезон стартовал с 16 мая и продлиться до конца лета. В это промежуток во многих домах в городе будут временно отключать горячую воду: у кого-то на 14 дней, а у кого-то на 1-4 дня (счастливчики). Рассказываем, где искать график прекращения подачи воды.