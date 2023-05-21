Градозащитники рассказали, что из-за сноса дома Басевича в соседнем здании начались обрушения

«На соседних с домом Басевича объектах культурного наследия начались обрушения из-за работы тяжёлой демонтажной техники и "демонов". В доме Кирилловых на Большой Пушкарской, 3 в данный момент работает МЧС. Обрушения во дворе», — говорится в сообщении Telegram-канала «SOS СПб Снос». Жители близлежащих зданий жалуются, что стали увеличиваться старые трещины на чердаке и в квартирах. А на решётке, ведущей из парадной на чердак, появилась ограничительная пломба.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. «19 мая в районе трёх часов дня были мощные толчки. Тогда мы ещё не знали, что в таких случаях звонят в МЧС», — комментируют жильцы. Они боятся, что снос корпусов Дома Басевича может негативно сказаться и на их доме, построенном в начале XX века.

Напомним, что У дома Басевича активные работы начались в четверг, 18 мая. Градозащитники заметили, что тяжелая техника начала крушить дворовые корпуса здания.