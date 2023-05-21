Петербург выбрался из «холодной ямы»: вот прогноз от синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник кратковременные дожди, возможны гроза, и на градус-другой прохладнее», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 мая, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью северо-восточный, восточный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, в окрестностях местами до +7, днем +19...+21. Атмосферное давление будет понижаться.