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Антициклон продолжит потепление: какой будет погода в выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 мая, условия погоды в городе продолжит формировать восточная периферия антициклона. В такой ситуации при переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурный фон продолжит постепенно повышаться и вернётся в климатические рамки.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +16…+21. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без дождей и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая, ночью небольшая, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, в окрестностях местами до +3, днем +20...+22, в прибрежных районах Финского залива местами до +17. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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