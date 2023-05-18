ЛДМ под снос, а «Сестрорецкий курорт» — сохранить: итоги заседания совета по сохранению культурного наследия

Комплекс зданий на Нарвской заставе не рекомендовали включать в перечень выявленных объектов культурного наследия. Рассказываем, что совет решил еще по трем объектам.
Всего на заседании обсуждали вопросы историко-культурной ценности шести зданий (комплексов зданий) в Петербурге. Из «комплекса зданий Хозяйственной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги» по адресу: участок ж.д. «наб. Обводного канала - Боровая ул.», литеры А, Ж, Т рекомендовали включить в перечень только здание под литерой Ж («Вагоноремонтное депо» (литера Ж) и не рекомендовал к включению здание «Паровозное депо для паровозов дачного движения со зданием мастерских» (литера А) и «Служебное здание» (литера Т).
Включать «Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» по адресу: Октябрьская наб., д. 56, литера Б в перечень выявленных объектов культурного наследия не рекомендовали.
«Здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил Российской Федерации (НИЦ РВиА) и административный корпус» по адресу: Хрустальная ул., д. 1, литеры А, Б не рекомендовали включать в список. Члены совета посчитали, что здание спроектировано «непрофессионально и построено хозяйственным способом». На заседании также отметили, что при проектировании нового здания была учтена градостроительная ситуация и акцентирован перекресток.
Единогласным решением дореволюционное здание Лечебного корпуса Сестрорецкого курорта с пристроенным в 1950-е годы бассейном и арку парадного входа в парк (арх. Валериан Дмитриевич Кирхоглани, 1957 г.) рекомендовали включить в перечень объектов культурного наследия
«Члены Совета также отметили важность сохранения лечебно-курортной функции Сестрорецкого курорта и приветствовали намерения собственника по восстановлению дореволюционного здания курзала, разрушенного во время Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе КГИОП.
«Ленинградский дворец молодежи (ЛДМ)» по адресу: ул. Профессора Попова, д. 47, лит. А не будут включать в список выявленных памятников. Это здание в 2014 году внесли в перечень диссонирующих объектов на территориях открытых городских пространств. Кроме этого, обещали проработать в новом проекте застройки концепцию общедоступного культурного общественного пространства, посвященного ленинградскому андеграунду.
«Ансамблевая застройка западной части района Нарвской заставы 1930-50-х гг.» (западнее пр. Стачек, между улицами Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной, Косинова, Гладкова) не рекомендована к включению. Однако до января 2029 года отложили реновацию этой территории по Закону Петербурга от 29.03.2023 №128-25 «О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…».
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