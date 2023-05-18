ЛДМ под снос, а «Сестрорецкий курорт» — сохранить: итоги заседания совета по сохранению культурного наследия

Всего на заседании обсуждали вопросы историко-культурной ценности шести зданий (комплексов зданий) в Петербурге. Из «комплекса зданий Хозяйственной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги» по адресу: участок ж.д. «наб. Обводного канала - Боровая ул.», литеры А, Ж, Т рекомендовали включить в перечень только здание под литерой Ж («Вагоноремонтное депо» (литера Ж) и не рекомендовал к включению здание «Паровозное депо для паровозов дачного движения со зданием мастерских» (литера А) и «Служебное здание» (литера Т).

Включать «Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» по адресу: Октябрьская наб., д. 56, литера Б в перечень выявленных объектов культурного наследия не рекомендовали.

«Здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил Российской Федерации (НИЦ РВиА) и административный корпус» по адресу: Хрустальная ул., д. 1, литеры А, Б не рекомендовали включать в список. Члены совета посчитали, что здание спроектировано «непрофессионально и построено хозяйственным способом». На заседании также отметили, что при проектировании нового здания была учтена градостроительная ситуация и акцентирован перекресток.