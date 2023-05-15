Пустыри возле жилых домов в Петербурге будут отдавать под устройство временных свалок снега

Комитет по благоустройству вынес на антикоррупционную экспертизу поправки в постановление правительства Санкт-Петербурга № 961, регулирующее правила благоустройства. В них указываются требования к содержанию мест временного складирования снега, а в частности, как такие места должны выглядеть и эксплуатироваться.

В изменениях говориться, что на выделенных участках площадью от 1 га снег можно будет складировать свыше трех месяцев. Располагаться такие зоны должны будут минимум в 50 м от жилых домов, вне рекреационных и водосборных зон, а также их должны оборудовать специальным покрытием, освещением и подъездами, пишет «Деловой Петербург».

Подобные площадки для временного складирования снега начали создавать зимой 2021-2022 годов. К середине прошлой зимы в Петербурге действовало девять таких временных складов.