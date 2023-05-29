Залы Гатчинского дворца, сап-станция и букинистический от Подписных: дайджест открытий мая

Залы Гатчинского дворца и церковь

В конце мая команда музея-заповедника «Гатчина» представила настоящую жемчужину среди парадных залов — Овальную комнату. Во время Великой Отечественной войны она сгорела, лишь пейзажи Семена Щедрина успели эвакуировать. Пространство смогли восстановить по акварели художника Эдуарда Гау. Потолок расписан как «обманка» и имитирует сводчатые решетки парковой беседки, увитые плющом и гирляндами цветов. На контрасте с видами из окон на Гатчинский парк и Белое озеро пространство украшено золоченой мебелью и картинами Семена Щедрина «Белое озеро», «Колонна Орла» и «Каскад в парке».

Главной реставрационной сенсацией стала императорская домовая церковь. Интерьеры храма пострадали меньше во время войны в отличие от большей части дворца: уцелела лепнина, колонны из искусственного мрамора,. Реставраторы открыли свыше 90 ликов херувимов, что считали утраченными. Воссоздали два витража с изображением ангелов и центральный Всевидящее око художника Александра Перница.

Архитектуру подцерковного помещения восстановили, но убранство не смогли. В крипте представили временную экспозицию Тронных кресел, изготовленных к коронации последних трех императоров: золото, грифоны, колонны и вышивка — маст-визит!

Гатчина, Красноармейский, 1