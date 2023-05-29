Залы Гатчинского дворца, сап-станция и букинистический от Подписных: дайджест открытий мая

Императорская домовая церковь, набережная у Лахта Центра, новое общественное пространство на Сенной: «Собака.ru» рассказывает, какими открытиями Петербург запомнил этот месяц. Маст-визит (если еще нет!).
Залы Гатчинского дворца и церковь
В конце мая команда музея-заповедника «Гатчина» представила настоящую жемчужину среди парадных залов — Овальную комнату. Во время Великой Отечественной войны она сгорела, лишь пейзажи Семена Щедрина успели эвакуировать. Пространство смогли восстановить по акварели художника Эдуарда Гау. Потолок расписан как «обманка» и имитирует сводчатые решетки парковой беседки, увитые плющом и гирляндами цветов. На контрасте с видами из окон на Гатчинский парк и Белое озеро пространство украшено золоченой мебелью и картинами Семена Щедрина «Белое озеро», «Колонна Орла» и «Каскад в парке».
Главной реставрационной сенсацией стала императорская домовая церковь. Интерьеры храма пострадали меньше во время войны в отличие от большей части дворца: уцелела лепнина, колонны из искусственного мрамора,. Реставраторы открыли свыше 90 ликов херувимов, что считали утраченными. Воссоздали два витража с изображением ангелов и центральный Всевидящее око художника Александра Перница.
Архитектуру подцерковного помещения восстановили, но убранство не смогли. В крипте представили временную экспозицию Тронных кресел, изготовленных к коронации последних трех императоров: золото, грифоны, колонны и вышивка — маст-визит!
Гатчина, Красноармейский, 1
Фабрика
1 мая официально открыл свои двери кластер «Фабрика». Бывшая (первая!) российская фабрика по изготовлению альбомов и деловых папок из высококачественной кожи Самуила Бехли с легкой руки бюро Kidz (Егор Богомолов) под руководством Даниила Барышева, владельца ГК «Ареопаг» пережила реинкарнацию. На территории 5000 кв.м. получили прописку 12 корнеров с акцентным баром посередине, магазин одежды и цветочная лавка, коворкинг, террасы, арт-зоны, двор со сценой, кинотеатром и танцплощадкой.
Кирочная, 67
Набережная у Лахта Центра
Возле доминанты Финского залива благоустроили набережную: деревянный амфитеатр, выход к воде, дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах, контейнеры для раздельного сбора, разъемы для подзарядки телефонов — дикий восторг!
Воздушная улица
Академия
«Подписные издания» открыли букинистический «Академия» по соседству — в бывшей «Академкниге». Магазин работал в модерновом здании на Литейном с 1936 года. Тогда он распространял издания Академии наук СССР. В 1958 году его соседом стал книжный «Подписные издания», сменив за 32 года существования несколько адресов. Узнав о закрытии товарищей, команда Подписных решила выкупить помещение. С легкой руки бюро Aurore во главе с архитектором Марией Качаловой пространство преобразилось: шахматные полы террацио, полированное ореховое дерево, светильники La Roche авторства Ле Корбьюзье, винтажная мебель, кожаный диван Юрьо Куккапуро. Идем за редкостями (и легендарными подписными булочками!).
Литейный, 57
Гольф-клуб в Никольских рядах
В новом сезоне команда Никольских расширила поле — 18 классических лунок и 9 с повышенным уровнем сложности. Есть условия для мини-гольфа и паттинг-гольфа, тренировочная база, где можно отработать технику ударов. Клуб оборудован пандусом, а на определенных дорожках увеличено расстояние между лунками для маломобильных граждан. В будние дни гольф-клуб работает с 12 до 22, в выходные — с 10 до 22. К началу июня Никольские официально откроют летний сезон: обновят детскую и концертную зоны.
Садовая, 62
Seno
Новое общественное пространство от создателей G47 (культовый бар Co-op Garage!) официально запустили на Сенной в августе прошлого года двор работал в тестовом режиме! В здания XIX века получили прописку сидры и римская пицца «Белый Налив», русская и итальянская кухня «Гастрогарбар», рамены Akiba Izakaya, коктейльный бар Guggenheim, бар с игристым и коктейлями Cheers, кофейня с завтраками 2A Concept, офисы, коворкинг и магазины. Летом обещают порадовать новыми резидентами.
Гороховая, 47-49
Спортивная площадка в Брусницыне
В общественном пространстве на берегу Финского залива открыли спортивную площадку. Идем играть в стритбол, бадминтон и настольный теннис. Мячи, ракетки и воланчики берем с собой или напрокат у администратора в Доме с колоннами. Работает с 12:00 до 21:00 по будням, с 10:30 до 21:30 по выходным.
Кожевенная линия, 30
Станция сап-серфинга
Петербург оправдывает звание морской столицы России: идем кататься на сапбордах, байдарках и каяках на набережную Карповки. Напротив Ботанического сада открыли станцию сап-серфинга с раздевалками и комнатами отдыха. Инструкторы Центра спорта Петроградского района бесплатно проводят занятия для всех желающих. Детские группы с 16.00 до 19.00, взрослые — с 19.00 до 21.00. Чтобы посетить уроки, нужен только медицинский допуск от терапевта. Инвентарь предоставляют, но можно взять свой.
Набережная Карповки
Двор Гостинки
Команда поп-ап пространства «Двор Гостинки» официально открыла летний сезон. Вход во двор Большого Гостиного двора архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота до 2021 года был строго по пропускам. Зимой мы катались здесь на ярмарочных каруселях и коньках. Летом идем сюда на концерты и фестивали, есть локальный стрит-фуд.
Невский, 35В
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