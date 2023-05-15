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СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на намыве Васильевского острова

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Вместе с ним открыли еще два дела: о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного и в отношении охранников, которые не пустили главу СК Александра Бастрыкина на объект.

Комитет по градостроительству и архитектуре

Как пишет «Фонтанка», глава ведомства накануне распорядился повторно возбудить уголовное дело по статье 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ на острове Декабристов. До этого аналогичное дело отменила прокуратура.

Еще одно дело по статье 286 УК РФ касается превышения должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного. Отметим, что Бастрыкин ранее лично посетил намыв, но охрана отказалась пропустить его на строительную площадку.

Из-за этого появилось третье уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»).

Напомним, что первое уголовное дело возбудили еще 5 мая из-за ситуации на северном участке намыва. Следствие считает, что неустановленные сотрудники строительной компании «ЛСР» с октября 2021 года по настоящее время вели работы, которые могут нанести «тяжкие последствия для окружающей среды» и «вред здоровью населения». Поводом для расследования стали многочисленные жалобы петербуржцев.

Однако это дело отменила прокуратура. Но глава СК снова возбудил дело по аналогичной статье и заморозил все работы на намыве на время проведения экологической экспертизы.

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