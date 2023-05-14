В Петербурге открыли памятник Всеволоду Мейерхольду

Открытие памятника приурочили к десятилетию Новой сцены Александринского театра. Скульптуру создал Алексей Архипов по портрету режиссера авторства Бориса Григорьева. Этот снимок хранится в корпусе Бенуа Русского музея. «Он [Мейерхольд] как бы будет идти от Новой сцены к основной», — объясняет замысел художественный руководитель театра Валерий Фокин. Создатель скульптуры Алексей Архипов известен в Петербурге, прежде всего, воссозданием пятиметровой скульптуры Зингеровского орла на фасаде Дома книги на Невском проспекте, которая была утрачена в 30-е годы ХХ века.

На открытии скульптуры присутствовали художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и директор Сергей Емельянов, а также множество других известных деятелей культуры.

Всеволод Мейерхольд работал с Императорской сценой театра с 1907 по 1917 годы и поставил за это время около 20 спектаклей, среди которых «Дон Жуан» и «Маскарад».