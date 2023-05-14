Тепло и без существенных осадков: погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22. Ветер восточной четверти 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 миллиметров ртутного столба.Температура воздуха +19…+21, в Ленинградской области +17…+22. Ветер восточной четверти 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая, местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, в пригородах местами до +6, днем +20...+22. Атмосферное давление будет понижаться.