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Тепло и без существенных осадков: погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 мая, на синоптическую ситуацию повлияет восточная периферия антициклона. В городе будет переменная облачность, но без осадков.

Anton Malkov/shutterstock

«Температура воздуха +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22. Ветер восточной четверти 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 миллиметров ртутного столба.Температура воздуха +19…+21, в Ленинградской области +17…+22. Ветер восточной четверти 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая, местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, в пригородах местами до +6, днем +20...+22. Атмосферное давление будет понижаться.

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