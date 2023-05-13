Температура выше нормы и короткие дожди: какой будет погода на выходных

Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье возможны короткие дожди, но по-прежнему теплее нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, в пригородах местами до +5, днем +18...+20. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - слабо понижаться.