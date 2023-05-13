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Температура выше нормы и короткие дожди: какой будет погода на выходных

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 мая, город будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела, вытянувшегося через регион с северо-запада на юго-восток. На фоне высокого атмосферного давление его воздействие на погоду выразится лишь в натекании области и в локальных и кратковременных дождях. А вот на температурные показатели он не повлияет, и показания термометров на 2-3° превысят климатическую норму.

Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock.com

Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье возможны короткие дожди, но по-прежнему теплее нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, в пригородах местами до +5, днем +18...+20. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - слабо понижаться.

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