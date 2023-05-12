«Нормальное место» отметит день рождения — с «Перспективами», мастерскими «Простые вещи» и «Упсала-Цирком»

В числе мероприятий — открытие выставки Олега Ладатко «222111222222111222», в рамках которой пройдут медиации и мастер-классы по созданию собственной работы. Зал двигательной активности можно будет использовать не только по назначению: помимо цирковых мастер-классов от единственного в мире цирка для хулиганов «Упсала-Цирка», здесь пройдут показы французских короткометражных анимационных фильмов «Добрые истории для больших и маленьких» и викторина с призами.

«Мы придумали, что возьмем с собой фильтр-кофе и лимонный кекс. И будем всех угощать кофе, а лимонный кекс любой желающий может купить. Также мы привезем с собой много зеленого зерна, картон, фломастеры, разные карандаши с помощью которых, любой желающий сможет сделать свою композицию на свободную тему», — говорят о своем корнере-коворкинге в команде Verle. Все вырученные от продажи кексов и композиций обжарщики передадут «Нормальному месту».

День рождения «Нормального места» пройдет 13 и 14 мая в пространстве на Кожевенной линии, 34А. Полную программу смотрите в карточках ниже: