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«Нормальное место» отметит день рождения — с «Перспективами», мастерскими «Простые вещи» и «Упсала-Цирком»

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В течение двух дней здесь пройдут мастер-классы, коворкинги и маркеты, откроются арт-резиденции, цветочные и кулинарные мастерские.

Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"

В числе мероприятий — открытие выставки Олега Ладатко «222111222222111222», в рамках которой пройдут медиации и мастер-классы по созданию собственной работы. Зал двигательной активности можно будет использовать не только по назначению: помимо цирковых мастер-классов от единственного в мире цирка для хулиганов «Упсала-Цирка», здесь пройдут показы французских короткометражных анимационных фильмов «Добрые истории для больших и маленьких» и викторина с призами.

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«Мы придумали, что возьмем с собой фильтр-кофе и лимонный кекс. И будем всех угощать кофе, а лимонный кекс любой желающий может купить. Также мы привезем с собой много зеленого зерна, картон, фломастеры, разные карандаши с помощью которых, любой желающий сможет сделать свою композицию на свободную тему», — говорят о своем корнере-коворкинге в команде Verle. Все вырученные от продажи кексов и композиций обжарщики передадут «Нормальному месту».

День рождения «Нормального места» пройдет 13 и 14 мая в пространстве на Кожевенной линии, 34А. Полную программу смотрите в карточках ниже:

Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
Изображение предоставлено командой "Нормального места"
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