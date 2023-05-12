22% горожан опасаются за будущее своей профессии: 6% из них уверены, что угроза от нейросетей, ИИ и автоматизации «точно существует», при этом 16% склонны считать, что угроза существует «скорее всего». Три четверти респондентов (77%) считают, что нейросети могут «подсидеть» людей в некоторых профессиях. Лишь 19% отрицают такую возможность. Об этом говорят результаты опроса hh.ru, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

В большей степени переживают о замене своей профессии ИИ специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%); финансов и бухгалтерии (40%); административного персонала (40%); продаж и обслуживания клиентов (38%); управления персоналом, тренингов (33%). Меньше всех — специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу (22%); работники производств и сервисов (25%); представители сфер юриспруденция (26%). информационные технологии (26%), транспорта, логистики и перевозок (31%).