Квест по восстановлению паспорта и концерт «Пылает»: в «Ночлежке» пройдет День широко распахнутых дверей

«С полудня и до самого вечера мы будем проводить экскурсии и мастер-классы, лекции и дискуссии, квесты и концерты — для того, чтобы рассказать гостям о самых разных аспектах помощи бездомным людям. Приглашаем к участию всех, кому интересна наша работа: никаких ограничений по возрасту нет», — говорят в «Ночлежке».

День широко распахнутых дверей от благотворительной организации «Ночлежка» пройдет 20 мая. Вход свободный — по предварительной регистрации.

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