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Квест по восстановлению паспорта и концерт «Пылает»: в «Ночлежке» пройдет День широко распахнутых дверей

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Событие пройдет сразу в трех местах — Культурной прачечной, ресторане «Вход с улицы» и в самой «Ночлежке». Рассказываем о программе.

Изображение предоставлено командой "Ночлежки"

В здании «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б пройдут лекции, паблик-токи и экскурсии от работников благотворительной организации (и даже их детей!), дискуссии о фотографии и мифологии бездомности, инсталляции, где попробовать себя в качестве волонтера или сотрудника «Ночлежки», а также квест по восстановлению паспорта. В Ночном автобусе можно будет пройти тест и узнать свой индекс уязвимости к бездомности, попробовать кофе и печенье из Нетолерантного кафе, а также приобрести новый мерч «Ночлежки».

Изображение предоставлено командой "Ночлежки"

В Культурной прачечной на Боровой улице, 116 пройдет своп и концерт музыкальной группы «Пылает». А в ресторане «Вход с улицы» пройдет мастер-класс для детей «Делаем пряники», лекция «Как и что мы говорим» от PR-специалиста «Ночлежки» Тани Баженовой, а также дискуссия «Социалка без ошибок. И что делать, чтобы их не делать» между креативным директором Great Андреем Дансковым и координатором спецпроектов «Ночлежки» Ксюшей Солодовой.

Изображение предоставлено командой "Ночлежки"
Изображение предоставлено командой "Ночлежки"
Изображение предоставлено командой "Ночлежки"

«С полудня и до самого вечера мы будем проводить экскурсии и мастер-классы, лекции и дискуссии, квесты и концерты — для того, чтобы рассказать гостям о самых разных аспектах помощи бездомным людям. Приглашаем к участию всех, кому интересна наша работа: никаких ограничений по возрасту нет», — говорят в «Ночлежке».

День широко распахнутых дверей от благотворительной организации «Ночлежка» пройдет 20 мая. Вход свободный — по предварительной регистрации.

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