В рамках фестиваля единственный в мире цирк для хулиганов «Упсала-Цирк» устроит уличное шествие-карнавал под ритмы барабанов и с трюками на земле и в воздухе. Участие в выступлениях, которые состоятся 27 мая, примут молодые артисты с расстройством аутистического спектра и дети из семей социального риска. 3 и 4 июля за карнавалы будет отвечать команда театра-цирка «Монгольфьери» — культурно-социального проекта, который объединяет профессиональных артистов театра и цирка и детей.

С 1 по 10 июня в Цеху будет размещена фотовыставка счастливых историй про детей, которым помогли. А на гаражной распродаже, которая пройдет с 26 по 28 мая, откроется благотворительный корнер — здесь будут представлены вещи с историей, собранные командой «Севкабель Порта». Все средства с продажи будут перечислены фондам.

Благотворительный фестиваль «Чужих детей не бывает» пройдет с 26 мая по 4 июня в «Севкабель Порту». Подробности программы можно найти здесь.

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