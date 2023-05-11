Он приурочен ко Дню защиты детей и посвящен «счастливому детству, которое должно быть у каждого, но случается не со всеми».
Часть мероприятий фестиваля будет направлена на сбор средств для благотворительных фондов — «Апрель», «Дети Петербурга», «Какая разница», «Монгольфьери», «Детская миссия», «Такие же», «Упсала-Цирк», «Лиза Алерт», «Алеша», «Антон тут рядом», AdVita, Центр Василия Великого и «Анна помогает». В частности, 26-28 мая и 2-4 июня в Цеху разместится благотворительная ярмарка, на которой фонды-участники представят свой мерч и изделия, выполненные подопечными. Также во время фестиваля на набережной пройдет серия благотворительных тренировок: они будут бесплатными, но участники смогут внести добровольное пожертвование.
На базе проекта «Лекторий’порт» пройдет цикл образовательных мероприятий, посвященных ответственному родительству и счастливому детству, а в «Нормальном месте» — цикл образовательных мероприятий на темы приемного родительства, волонтерства и детской безопасности.
«Упсала-Цирк»
В рамках фестиваля единственный в мире цирк для хулиганов «Упсала-Цирк» устроит уличное шествие-карнавал под ритмы барабанов и с трюками на земле и в воздухе. Участие в выступлениях, которые состоятся 27 мая, примут молодые артисты с расстройством аутистического спектра и дети из семей социального риска. 3 и 4 июля за карнавалы будет отвечать команда театра-цирка «Монгольфьери» — культурно-социального проекта, который объединяет профессиональных артистов театра и цирка и детей.
С 1 по 10 июня в Цеху будет размещена фотовыставка счастливых историй про детей, которым помогли. А на гаражной распродаже, которая пройдет с 26 по 28 мая, откроется благотворительный корнер — здесь будут представлены вещи с историей, собранные командой «Севкабель Порта». Все средства с продажи будут перечислены фондам.
Благотворительный фестиваль «Чужих детей не бывает» пройдет с 26 мая по 4 июня в «Севкабель Порту». Подробности программы можно найти здесь.
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