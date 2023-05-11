Дворцовая церковь и новые залы центрального корпуса Гатчинского дворца открываются после реставрации

Храм Святой Живоначальной Троицы — дворцовая церковь, расположенная в башне Кухонного каре Гатчинского дворца. Как рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике, это первая культовая постройка Гатчины, которая существовала еще с XVIII века. В середине XIX века, при императоре Николае I, помещение было кардинально изменено: архитектор Роман Кузьмин обратился к наследию Ренессанса. После перестройки здесь появился большой зал, освещенный шестью высокими окнами.

«Арочные проемы, декорированные лепниной, колонны искусственного мрамора и ажурная кованая решетка наполнили объем молельного зала светом и воздухом. Кузьмину удалось создать уникальный, не имеющий аналогов в культовом зодчестве, нарядный и светлый храм», — отмечают в ГМЗ «Гатчина».

После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. В советское время здесь была размещена библиотека сначала Высшего училища морских инженеров, затем института «Электронстандарт». В 2016 году церковь закрылась для проведения реставрационных работ — специалисты воссоздали иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии художником-витражистом Е. Ю. Ивановым.

Главным открытием реставраторов стали живописные изображения херувимов в кессонах купола. Картины считались утраченными, однако во время расчистки штукатурного слоя советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне. Сейчас они отреставрированы и заняли свое историческое место.