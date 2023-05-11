Дворцовая церковь и новые залы центрального корпуса Гатчинского дворца открываются после реставрации

Рассказываем об истории помещений и том, когда их вновь можно увидеть своими глазами.
Дворцовая церковь
Храм Святой Живоначальной Троицы — дворцовая церковь, расположенная в башне Кухонного каре Гатчинского дворца. Как рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике, это первая культовая постройка Гатчины, которая существовала еще с XVIII века. В середине XIX века, при императоре Николае I, помещение было кардинально изменено: архитектор Роман Кузьмин обратился к наследию Ренессанса. После перестройки здесь появился большой зал, освещенный шестью высокими окнами.
«Арочные проемы, декорированные лепниной, колонны искусственного мрамора и ажурная кованая решетка наполнили объем молельного зала светом и воздухом. Кузьмину удалось создать уникальный, не имеющий аналогов в культовом зодчестве, нарядный и светлый храм», — отмечают в ГМЗ «Гатчина».
После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. В советское время здесь была размещена библиотека сначала Высшего училища морских инженеров, затем института «Электронстандарт». В 2016 году церковь закрылась для проведения реставрационных работ — специалисты воссоздали иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии художником-витражистом Е. Ю. Ивановым.
Главным открытием реставраторов стали живописные изображения херувимов в кессонах купола. Картины считались утраченными, однако во время расчистки штукатурного слоя советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне. Сейчас они отреставрированы и заняли свое историческое место.
Э. П. Гау. Овальная комната за Чесменской галереей. 1877 год. Бумага, карандаш, акварель, белила
Искусно стилизованная имитация парковой беседки, Овальная комната появилась в Гатчинском дворце в середине 1790-х — при перестройке архитектором Винченцо Бренной. Расписные трельяжные решетки на сводах оплетены плющом, их окружают гирлянды цветов, стены уютно скруглены. С одной стороны зала за окнами видны настоящие парковые пейзажи, а с другой в простенках им вторят живописные полотна Семена Федоровича Щедрина.
Большое количество золоченой мебели контрастирует с парковой зеленью и создает ощущение роскоши. Оконные драпировки и обивка кресел выполнены из плотной декоративной ткани в технике «брокатель», воссозданной в 2022 году во Франции. Небольшой по размеру интерьер станет, как считают в музее-заповеднике, «одним из самых эффектных среди других парадных залов».
Для посетителей Дворцовая церковь и новые залы Гатчинского дворца открыты с 17 мая. Посещение — по входному билету в Гатчинский дворец.
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