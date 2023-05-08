Температура продолжит повышаться: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. 9 мая без осадков, утром +4…+6, днем до +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 мая, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, в окрестностях местами до +1, днем +14...+16, в прибрежных районах местами до +11. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.