В этом году главной темой Санкт-Петербургского международного книжного салона станет юбилей города

В программе запланировано около 150 мероприятий. Посетители смогут принять участие в тематических конференциях, лекциях и семинарах, проверить свои знания, поучаствовав в конкурсах и викторинах, а также посетить творческие встречи и мастер-классы. Большое внимание уделят актуальным проблемам книжной индустрии. Также организуют специальный детский салон.

«Вход для посетителей — как на экспозицию салона, так и на все мероприятия — остаётся бесплатным. В лекционных залах будут ежедневно проходить встречи с авторами, автограф-сессии, дискуссии и круглые столы. Также все четыре дня на Книжном салоне будет работать отдельное пространство для детей, где юных читателей ждут новинки от любимых издательств и специально подготовленная игровая площадка», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Не менее 200 издательств в этом году представят свои книги в четырех специально возведенных павильонах.

XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 18 по 21 мая.