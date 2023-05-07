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Антициклон «Тина» начнет потепление: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 мая, перед праздниками город окажется на периферии обширного антициклона, которого немецкие синоптики назвали «Тина».

Viktorya Telminova / Shutterstock.com

«В Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер северо-западный, западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметров ртутного столба.», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 мая, переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, в окрестностях местами до -1. днем +12...+14, в прибрежных районах до +9. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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