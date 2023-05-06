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Ленинградский зоопарк расскажет о жизни зверинца в годы блокады

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Сотрудники подготовили специальную программу ко Дню Победы — 9 Мая. Посетители смогут увидеть, как жили сотрудники зоопарка в самые сложные, страшные годы его существования.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

«Программа тематического дня познакомит всех желающих с историческими событиями военного времени и периодом блокады нашего города. Вы сможете увидеть, как жили сотрудники зоопарка в самые сложные, страшные годы его существования. Узнаете, как люди и животные переносили тяготы войны, как вместе они выстояли и дождались праздника Победы», — говорится в сообщении пресс-службы Ленинградского зоопарка.

В ближайший вторник в Ленинградском зоопарке напротив вольера "Белые медведи" будет работать экспозиция "Зоосад в годы блокады", она будет открыта с 11:00 до 17:00. В это же время в зале лектория откроется выставка конкурса детского рисунка "Четвероногие рядовые", а с 12:00 до 14:00 для посетителей проведут творческие мастер-классы "И превратились в белых журавлей".

Также в праздничный день по территории зоосада проведут историческую экскурсию. Желающих узнать новые интересные факты о жизни Ленинградского зоопарка будут ждать у касс напротив центрального входа в 13:00. Через два часа, в 15:00, гости учреждения смогут в том числе поприсутствовать на лекции "Животные на войне", которая тоже пройдёт в зале лектория.

Напомним, что зоопарк в Ленинграде работал на протяжении всей блокады и закрывался только во время самых яростных вражеских атак. Даже в самые трудные времена посмотреть на диких животных мог любой житель города. А сотрудники учреждения регулярно отправлялись в военные части с небольшими концертами.

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